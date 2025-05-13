خبيرة: زيارة ترامب لدول الخليج تلقي بظلالها على أداء البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة اليوم الثلاثاء “منتصف الأسبوع” وأداء الأسواق الخليجية، والتي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء تأثرا بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من دول الخليج.



المملكة العربية السعودية



ارتفع موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلي 11510نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 7مليارات ريال.



الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.24% بقيم تداول إجمالية تصل الي 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 18.28 نقطة، بنسبة 0.23%، ليبلغ مستوى 8083.04 نقطة, وذلك من خلال تداول 435.4 مليون سهم، عبر 21760 صفقة نقدية، بقيمة 105.7 ملايين دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 9.35 نقاط، بنسبة 0.13%، عند مستوى 7007 نقاط، من خلال تداول 237.10 مليون سهم، عبر 10924 صفقة نقدية، بقيمة 36.9 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 21.41 نقطة، بنسبة 0.25%، لينهي تداولاته عند 8750.93 نقطة، من خلال تداول 198.3 مليون سهم، عبر 10836 صفقة، بقيمة 68.8 مليون دينار.



الإمارات



ففي دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.20%وهي تقدر بـ 19نقطة ليصل الي 5342نقطه، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.21%وهي تقدر ب 20نقطة ليصل الي 9658نقطه بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم إجمالي تداولات الاسواق وتفاعلت الأسواق بالايجاب علي خلفيه المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركيه، وبالتزامن مع بدء الرئيس الاميركي زيارته لمنطقة الخليج حيث إن محطته الأولي المملكة العربية السعودية.

بورصة مسقط

وأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4361.33 نقطة منخفضًا 15.1 نقطة وبنسبة 0.35 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4376.43 نقطة.

وسجلت قيمة التداول 3.827.084 ريالًا عُمانيًّا هابطا بنسبة 36.1 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5.988.898 ريال عُماني.

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