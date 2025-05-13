الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة: زيارة ترامب لدول الخليج تلقي بظلالها على أداء البورصات الخليجية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة اليوم الثلاثاء “منتصف الأسبوع” وأداء الأسواق الخليجية، والتي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء تأثرا بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من دول الخليج.


المملكة العربية السعودية


ارتفع موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلي 11510نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 7مليارات ريال.


الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.24% بقيم تداول إجمالية تصل الي 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

وأنهت  بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 18.28 نقطة، بنسبة 0.23%، ليبلغ مستوى 8083.04 نقطة, وذلك من خلال تداول 435.4 مليون سهم، عبر 21760 صفقة نقدية، بقيمة 105.7 ملايين دينار كويتي.

 وصعد مؤشر السوق الرئيس 9.35 نقاط، بنسبة 0.13%، عند مستوى 7007 نقاط، من خلال تداول 237.10 مليون سهم، عبر 10924 صفقة نقدية، بقيمة 36.9 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 21.41 نقطة، بنسبة 0.25%، لينهي تداولاته عند 8750.93 نقطة، من خلال تداول 198.3 مليون سهم، عبر 10836 صفقة، بقيمة 68.8 مليون دينار.


الإمارات
 

ففي دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.20%وهي تقدر بـ 19نقطة ليصل الي 5342نقطه، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.21%وهي تقدر ب 20نقطة ليصل الي 9658نقطه بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم إجمالي تداولات الاسواق وتفاعلت الأسواق بالايجاب علي خلفيه المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركيه، وبالتزامن مع بدء الرئيس الاميركي زيارته لمنطقة الخليج حيث إن محطته الأولي المملكة العربية السعودية.

 

بورصة مسقط 

وأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء  عند مستوى 4361.33 نقطة منخفضًا 15.1 نقطة وبنسبة 0.35 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4376.43 نقطة.

 وسجلت قيمة التداول 3.827.084 ريالًا عُمانيًّا هابطا بنسبة 36.1 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5.988.898 ريال عُماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق الخليجية الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية العربية السعودية المملكة العربية السعودية الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الأمريكية والصين الولايات المتحدة الامريكي

مواد متعلقة

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

الأعلى للجامعات يعلن القوائم النهائية للمرشحين علي رئاسة 5 جامعات

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

بخطأ من عواد، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الزمالك (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد صدور قانون الإيجار القديم

عماد النحاس بعد الفوز على سيراميكا: المكسب أهم من الأداء

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المواعيد والملاعب.. ما تريد معرفته عن نهائيات بطولات يويفا للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفلفل الحار في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟، أحمد كريمة يجيب

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

المزيد
الجريدة الرسمية