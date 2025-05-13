الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الصفا الثانوية بنات يقترب من تحقيق 25 مليون جنيه إيرادات

فريق عمل الصفا الثانوية
فريق عمل الصفا الثانوية بنات، فيتو

يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.

 

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات 

واستطاع فيلم “الصفا الثانوية بنات” تحقيق  إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية، وحقق حتى الآن 22 مليون جنيه و150 ألفا.

 وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة علي ربيع، وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميدي ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

وقال مخرج الفيلم: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدي على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

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