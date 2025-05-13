كيم كارداشيان أمام المحكمة في قضية سرقة مجوهراتها: "ظننتُ أنني سأموت"

أدلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، بشهادة مؤثرة خلال محاكمة اللصوص المتهمين باحتجازها وسرقة مجوهراتها خلال أسبوع الموضة في باريس عام ٢٠١٦.

تفاصيل شهادة كيم كارداشيان في المحكمة

ووصلت كيم كارداشيان، إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء وشهدت ضد الرجال المتهمين بسرقتها عام ٢٠١٦ في باريس، وقالت كيم خلال شهادتها للمحكمة: "ظننتُ أنني سأموت".

وسبق أن قدمت كيم للقاضي في قضية سرقة باريس شرحًا مفصلًا لما حدث، لهيئة المحلفين في تلك الليلة.

وواجهت كيم اللصوص المتهمين باحتجازها تحت تهديد السلاح في غرفتها الفندقية وسرقة مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار وجهًا لوجه اليوم الثلاثاء، حيث أدلت نجمة هوليوود بشهادتها في قاعة محكمة في باريس.

وقدمت كارداشيان شهادةً مروعة، عن حادثة سرقتها في 3 أكتوبر 2016، خلال أسبوع الموضة في باريس. وروت كيم الحادثة المؤلمة عندما اقتحم أحد المتهمين غرفتها الفندقية في منتصف الليل، وقيدها تحت تهديد السلاح.

وأوضحت كيم كارداشيان في المحكمة أنها بينما كانت ترتدي رداء حمام فقط، كانت مربوطة بسحاب وفمها مغلق بشريط لاصق، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، قائلة: "كنت متأكدة من أن تلك كانت اللحظة التي سيغتصبني فيها.. ظننتُ أنني سأموت".

وصل اللصوص إلى الفندق في البداية متنكرين بزي ضباط شرطة، وقيدوا بوابًا بالأصفاد قبل أن يقتحموا غرفة كارداشيان، التي بدورها ظنت أنه هجوم إرهابي، وليس حادث سرقة.

ووصفت كيم أيضًا صلاتها لعائلتها وأصدقائها، لأنها ظنت أنها لن تنجو من الحادث، وقالت للصوص في إحدى المرات: "لديّ أطفال".

وقالت كارداشيان إن أحد اللصوص صوّب مسدسًا إلى رأسها وجرها إلى حوض الاستحمام، وصاح أحدهم: "رنّ! رنّ!" وأشار إلى يده، مشيرًا إلى أنه يريد مجوهراتها.

أطلقت الصحافة الفرنسية على اللصوص العشرة المُحاكمين - ومعظمهم في الستينيات والسبعينيات من العمر - لقب "أجداد اللصوص".. حيث كان هناك في البداية اثنا عشر متهمًا بالجريمة، لكن أحدهم توفي قبل المحاكمة، بينما أُعفي آخر بسبب المرض.. ويُقال إن اللصوص المُحنّكين تتبعوا مكان كارداشيان من خلال استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، هرب اللصوص ومعهم مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار، وتركوا كارداشيان حبيسة الحمام.

تفاصيل وفاة المشبه به في سرقة كيم كاراشيان

كشف موقع TMZ، عن وفاة أحد المشتبه بهم في سرقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، أثناء تواجدها في باريس، وذلك بالتزامن مع بدء محاكمته.

وأفادت التقارير، أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في سرقة كيم كارداشيان في العاصمة الفرنسية باريس، توفي فجأةً قبيل بدء المحاكمة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، توفي مارسو بوم-جيرتنر في 6 مارس ٢٠٢٥ في باريس، ولم يُعرف سبب وفاته بعد.

واتُهم مارسو بالتعاون مع العصابة، التي احتجزت النجمة كيم كارداشيان، تحت تهديد السلاح عام 2016.

وكان من المتوقع أن يُحاكم الرجل البالغ من العمر 72 عامًا، اليوم الاثنين إلى جانب آخرين متهمين، في سرقة مجوهرات بقيمة عشرة ملايين دولار.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في سياق متصل، وفي تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان آخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

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