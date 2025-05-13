المشدد 5 سنوات لسائق في سرقة كابلات الاتصالات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 5 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيها، وكذلك إلزامه بسداد مبلغ 589 ألف جنيه قيمة التلفيات، لاتهامه وآخرين مجهولين، بالشروع في سرقة كابلات الخاصة بشبكات الاتصالات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات، والتسبب في انقطاع الاتصالات، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

لسرقة كابلات الاتصالات المشدد 5 سنوات لسائق وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيها بالقليوبية

أصدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

تعود أحداث القضية ليوم 31 / 12 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "عبد الله م ص"، 36 سنة، سائق، مقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وآخرين مجهولين، شرعوا في سرقة الخاصة بشبكات الاتصالات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات، والتسبب في انقطاع الاتصالات، وذلك في القضية رقم 5 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 كلي شمال بنها.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، تسللوا خلسة إلى غرفة الأجهزة وقاموا يقطع الكابلات وتحميلها على مركبة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسا بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمدا شيئا من المنشآت المخصصة للبنية الأساسية لإحدى شبكات الاتصالات، وهو قطع الكابلات والاستيلاء عليها والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات - محل التهمة السابقة - وترتب علي ذلك انقطاع في الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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