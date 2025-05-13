وزير الإسكان: مد فترة التقدم لحجز الوحدات السكنية بأكبر طرح بعددٍ من المحافظات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقدم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حاليًا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وذلك لمدة شهر تبدأ من تاريخ الانتهاء من الفترة المخصصة للتقديم وسداد جدية الحجز بالإعلان المنشور 13/4/2025.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، زيادة عدد الوحدات المطروحة للحجز بالمرحلة الأولى بمشروع ديارنا بالمرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 364 وحدة، وأكتوبر الجديدة بإجمالي 364 وحدة، والسويس الجديدة بإجمالي 312 وحدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي إلحاقًا للإعلان المنشور بتاريخ 13/4/2025 بشأن طرح (261253) وحدة سكنية بعددِ من المحافظات والمدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان على 5 مراحل اعتبارًا من 2025/4/15 وحتى 2026/4/15، واستجابة من الهيئة لرغبات العملاء.

وأوضح وزير الإسكان، أن الإعلان عن توفير ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يُعد أكبر طرح سكني تُعده وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.



ونوَّه المهندس شريف الشربيني، عن أنه تم طرح المرحلة الأولى من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، بإجمالي (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥.

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