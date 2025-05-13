شيري تطلق شاحنات "HIMLA" في الصين

سيارات شيري…خلال مشاركتها في فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2025، كشفت شركة شيري الصينية عن سلسلتها الجديدة كليًا من الشاحنات "HIMLA"، وذلك في إطار استراتيجية توسعية تستهدف إعادة رسم معالم سوق شاحنات البيك أب، خاصة على المستوى التكنولوجي.

ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد على نقطة تحول محورية في مسيرة الشركة الممتدة على مدار 28 عامًا، في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها هذا القطاع والتي تجمع بين الأداء والاعتماد على الطاقة الجديدة.

تضم سلسلة "HIMLA" تشكيلة متكاملة من الشاحنات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، مع خيارات متنوعة من المحركات تشمل البنزين، والديزل، والمحركات الكهربائية الخالصة، مما يتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين في الأعمال التجارية والمهام الثقيلة، إلى الاستخدامات العائلية والمغامرات الشخصية. وقد استوحي اسم "HIMLA" من القمم الجبلية في رمزية تعكس روح التحدي، والجرأة، والمثابرة التي تستهدفها الشركة في هذه الفئة من المركبات.

وتطوير منتجات مصممة خصيصًا لتلك المتطلبات. HIMLA هي نتاج هذا الفهم العميق، مدعومة بخبرات شيري الممتدة واستثماراتنا المكثفة في مجالات البطاريات، الذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة الذكية، وهدفنا هو إعادة صياغة تجربة التنقل في فئة الشاحنات على المستوى العالمي".

وتعكس HIMLA توجه شيري نحو إنتاج شاحنات متكاملة تخاطب المستقبل، حيث تم تزويدها بمعايير أمان عالمية من فئة الخمس نجوم، وهيكل عالي الصلابة، وتقنيات مساعدة ذكية للقيادة، إضافة إلى أنظمة متقدمة لحماية البطاريات، بما يضمن أقصى درجات السلامة في مختلف ظروف القيادة حول العالم.

وتنطلق HIMLA ضمن رؤية شيري الاستراتيجية للعولمة، حيث تم تطوير السلسلة لتتماشى مع المعايير والاحتياجات المحلية لكل منطقة جغرافية. فعلى سبيل المثال، تم تعديل النماذج الخاصة بالشرق الأوسط لتناسب الطرق الوعرة ودرجات الحرارة المرتفعة، فيما جرى تجهيز الطرازات الخاصة بأمريكا اللاتينية بخصائص تخدم الاستخدام التجاري المكثف، في حين تم تعزيز نماذج أوروبا بحلول مستدامة تراعي معايير التحول البيئي.

ويعزز هذا النهج المتخصص شبكة شيري العالمية التي تضم أكثر من 1,700 وكالة ومركز أبحاث وإنتاج، وتستند إلى نموذج عمل يعتمد على تصدير التكنولوجيا، وتطوير الأسواق، والعمليات المحلية، مما يمنح الشركة مرونة استثنائية في التكيف مع متطلبات الأسواق وكسب ثقة المستهلكين.

وعلى هامش المعرض، أطلقت شيري أيضًا سيارتها الهايبريد الجديدة TIGGO 9 CSH، التي تمثل الجيل الأحدث من تقنيات الطاقة الهايبريد، وتأتي ضمن توجه الشركة نحو حلول تنقل صديقة للبيئة وعالية الأداء، مدعومة بنظام CSH الهايبريدالذي يعكس كفاءة الشركة المتقدمة في مجال المحركات البديلة.

جدير بالذكر أن سوق الشاحنات الـPick-up يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى العالمي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 5.67 مليون وحدة في عام 2025 وفقًا لتقارير IHS، مع توقعات بتجاوز 6.3 مليون وحدة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 1.8%. وتُعد HIMLA استجابة مباشرة لهذا النمو، حيث تعكس توجهات السوق الحديثة التي تشمل التشغيل الكهربي، الذكاء الصناعي، التخصص في الاستخدام، وتحقيق أقصى درجات الرفاهية في فئة كانت تقليديًا تُصنف كمركبات عملية بحتة.

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