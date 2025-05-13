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رياضة

33.9 مليون يورو، الأهلي يساوي 3 أضعاف القيمة السوقية لسيراميكا

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

الأهلي ضد سيراميكا، تشهد مباريات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء. 

ويتفوق فريق الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا من حيث القيمة السوقية. 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 33.90 مليون يورو في حين تبلغ القيمة السوقية لفريق سيراميكا 11.53 مليون يورو، أي ان القيمة السوقية لفريق الأهلي تساوي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمة فريق سيراميكا  بحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

غيابات سيراميكا أمام الأهلي

 

ويعاني فريق سيراميكا من العديد من الغيابات أمام الأهلى اليوم.

ويفتقد فريق سيراميكا في مباراة الأهلى اليوم كل من أحمد القندوسي للإصابة بكسر فى الساق وعبد الرحمن بودي بمزق في الضامة وإبراهيم محمد بمزق فى الضامة وسعد سمير مزق فى السمانة ومحمد عادل إيقاف لتراكم الإنذارات، ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين لمشاركتهما مع منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا. 

 

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا 

 

ويواجه الأهلي وسيراميكا في 11 مباراة فاز الأحمر في 9 لقاءات وتعادلا فى مباراتين ولم يتذوق سيراميكا طعم الفوز.

 

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