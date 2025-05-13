الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالصاغة منتصف تعاملات اليوم

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب منتصف حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، بنحو 60 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق، وذلك بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للأسعار بالبورصة العالمية بعد الاتفاق الصيني الأمريكي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%. 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3970 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37080 جنيها. 

اقرا التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب في الصاغة أسعار الذهب الجنيه مقابل الدولار الذهب في مصر الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 السعر العالمي جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب حركة تعاملات اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك صباح اليوم الثلاثاء (تحديث لحظي)

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الاثنين

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر جرام الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

استعداد رئاسي لضيوف من العيار الثقيل، مدبولي يُراجع ترتيبات افتتاح "المتحف الكبير"

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية