الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فرسان الشرق تعرض رماد من زمن الفتونة في 3 ليالي بالجمهورية

رماد من زمن الفتونة،
رماد من زمن الفتونة، فيتو

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عرض (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث تصميم واخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد،تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوى حامد وبإشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت وذلك لمدة ٣ ليالى متتالية تبدأ فى التاسعة مساء الخميس، الجمعة والسبت ١٥، ١٦ و١٧ مايو على مسرح الجمهورية.

يتناول العرض سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية، وكشف أبعادا جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة وكذلك الصراع الداخلى والخارجى للمرأة فى مواجهة الضغوط المجتمعية وذلك إثبات منها لدورها في التغيير والتأثير على محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة.

يؤدي الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوى فى دور (المؤنث والغجرية)، عبد الرحمن دسوقى، نادر جمال، باسم مجدى بالتبادل فى دور (رجل التكوين)، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال في دور الفتوة، نوران محمد في دور الأم، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمة محسن في دور شرابة، نور الدين عمر بالتبادل مع أحمد عاطف في دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك في دور الفتوة ٣، أمجد إبراهيم في دور الدرويش، عبد الرحمن دسوقي في دور كبير الأعيان، هاني حسن، صافي محمد، هادي جلال في دور الأقنعة، رناء علاء في دور أنثى التكوين.

فرقة فرسان الشرق للتراث 

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور، شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن عن عرض بهية عام ٢٠١٩وحققت العديد من النجاحات المميزة.

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