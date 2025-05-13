الثلاثاء 13 مايو 2025
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اقتصاد

افتتاح الجناح المصري بمعرض «ليبيا بيلد» بمشاركة 29 شركة تشييد وبناء

افتتاح الجناح المصري
افتتاح الجناح المصري بمعرض «ليبيا بيلد»

 افتتح السفير تامر الحفني، سفير مصر لدى ليبيا، أمس، الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض ليبيا بيلد (Libya Build)، الذي يُعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في المنطقة، وذلك تحت شعار المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

 

ويأتي  ذلك بمشاركة 29 شركة مصرية في مجال التشييد والبناء.

 

وأكد السفير تامر الحفني أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في كافة القطاعات، وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالية الجودة في الأسواق الليبية.

 

وشهد الافتتاح أيضا حضور كل من أبو بكر الغاوي وزير الإسكان والمرافق، ورشيد صوانِ رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين، ومحمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وممثلي الشركات المصرية المشاركة.

وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 12-15 مايو الحالي في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 9 دول من بينها مصر وإيطاليا، تركيا، فرنسا، مالطا، تونس، ألمانيا، الصين، النمسا.

وأكد أشرف عبد الرحيم، رئيس  الشركة" المنظمة لمشاركة الجناح المصري، أن 29 شركة مصرية متخصصة في مجال مواد البناء تشارك في هذا الحدث الهام.

وأشار عبد الرحيم إلى أن هذه المشاركة الواسعة تمثل حضورا قويا من جانب الشركات المصرية وتعكس الأهمية الكبيرة للسوق الليبي بالنسبة لشركات مواد البناء المصرية، نظرًا للروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا في ظل جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف عبد الرحيم أن هذه المشاركة بالمعرض ستساهم في تنمية الشراكات بين الشركات المصرية والليبية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من الروابط الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو والازدهار المشترك.

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اعمار ليبيا التشييد التشييد والبناء

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