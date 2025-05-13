تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب الشرقية والمحافظة تعلن الطوارئ (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موجة من التقلبات الجوية المفاجئة، حيث تعرضت عدد من المراكز والمدن لرياح نشطة محملة بالأتربة مع سقوط أمطار خفيفة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأوضح مصدر في هيئة الأرصاد الجوية أن الكتلة الهوائية التي أثرت على أجواء محافظة الشرقية، تأتي نتيجة امتداد منخفض جوي خماسي، ما تسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والغبار، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب الشرقية، فيتو

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع، والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب الشرقية،فيتو

طقس الثلاثاء "مش بديع".. رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

حالة طقس غير مستقرة تشهدها البلاد اليوم الثلاثاء، حيث تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح المثيرة للأتربة، فى الوقت الذى تشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب الشرقية،فيتو

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب الشرقية،فيتو

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

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