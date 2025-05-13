إحلال وتجديد أثاث الغرف بمدن سوهاج الجامعية بتكلفة 9 ملايين جنيه (صور)

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل إدارات المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، والوقوف على الاستعدادات اللوجستية المقرر البدء في تنفيذها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026، وذلك بحضور حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية، وعدد من مسئولى الوحدات بالمدن.

إحلال وتجديد أثاث الغرف بالمدن الجامعية بسوهاج بتكلفة 9 ملايين جنيه

وأوضح النعماني أن المدن الجامعية من أهم القطاعات الخدمية الطلابية التى تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة الجامعة، حيث تحرص الجامعة على رفع كفاءة المباني والبنية التحتية بشكل مستمر، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب والطالبات المغتربين، لضمان الإقامة والإعاشة فى بيئة متكاملة وملائمة لمساعدتهم على التحصيل الدراسي والتفوق بنجاح، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لإحلال وتجديد الأثاث بغرف المدن الجامعية، وتم بالفعل استلام الأثاث والفرش الجديد، والذى تبلغ تكلفته 9 ملايين جنيه حتى الآن، وجاري البدء لتوزيعه على مباني المدن الجامعية، استعداداََ لتجهيز الغرف السكنية وقاعات الاستذكار قبل بداية العام الدراسي الجديد.

مرور مفاجئ على مطعم مدينة الطالبات وتفقد مراحل إعداد الوجبات الغذائية

ومن جانبه قال حامد الخولى: إن رئيس الجامعة قام بمرور مفاجئ على مطعم المدينة الجامعية للطالبات، وتفقد مراحل إعداد الوجبات الغذائية التى تقدم لهن، وتأكد من مدى كفاءة ونظافة المعدات المستخدمة، والتزام العاملين باشتراطات الأمن والسلامة، كما وجه بتوفير الخبز الملائم لتغذية الطالبات، وعدم التأخر في تقديم الوجبات فى مواعيدها المحددة، مضيفًا أن رئيس الجامعة تفقد أيضًا المغاسل الخاصة بالمدن، إلى جانب تفقد وحدة "السلندر" التى تم إحلالها وتزويدها بغلاية المياه الساخنة بتكلفة 350 ألف جنيه، والتى تم تركيبها حديثا بمبنى (أ)، لرفع كفاءة المياه الساخنة بدورات المياه داخل المبنى، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات وعمليات التطوير والتجديد بكافة المدن الجامعية قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.

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