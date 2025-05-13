محافظ كفر الشيخ يفتتح مكتب خدمات تموينية في قرية إبشان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة المواطنين «مكتب التموين» بقرية إبشان بمركز بيلا، لتطوير الخدمات التموينية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح مركز خدمة المواطنين «مكتب التموين» بقرية إبشان يأتى ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية ويضم خمس وحدات حاسوب متطورة، لتقديم خدمات متكاملة بشكل ميسر وسريع.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التموينية، من بينها إصدار بدل فاقد وبدل تالف، الفصل الاجتماعي، نقل البطاقة بين المحافظات، خصم حالات الوفاة، تفعيل البطاقة الذكية وتغيير الرقم السري عبر رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، بالإضافة إلى خدمة تعديل الرقم السري في حالة إدخاله بشكل خاطئ أكثر من مرة، بما يضمن حماية البطاقة وحفظ حقوق المستفيدين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المركز يضم نوافذ متعددة لتقديم خدمات مثل إصدار البطاقات، الإضافة، النقل، تحديث البيانات، الاستعلام، والدعم الفني، بما يحقق أعلى مستوى من رضا المواطنين.

وأضاف أن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وتطوير مراكز خدمة المواطنين بالقرى والمراكز، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعرب أهالي قرية إبشان عن سعادتهم بافتتاح المركز، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التموينية وسيسهم في تلبية احتياجاتهم.

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