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محافظات

تفعيل العمل بجميع عيادات عمر بن الخطاب الشاملة بمبنى التكوين المهني بكفر الشيخ (صور)

التأمين الصحي بكفرالشيخ
التأمين الصحي بكفرالشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود قطاع التأمين الصحي بالمحافظة لتخفيف الضغط على مستشفى التأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، وذلك من خلال تفعيل العمل بجميع عيادات عمر بن الخطاب الشاملة بجميع التخصصات بمبنى التكوين المهني غرب المحافظة، وأيضًا تفعيل العمل بعدد من العيادات الخارجية بالمراكز المختلفة لتقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن العيادات تشمل، «عيادة العبور، وعيادة عمر بن الخطاب، وعيادة الحامول، وعيادة عثمان بن عفان»، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة وتقليل الضغط على المستشفى الرئيسي.

كما تم تفعيل العمل بـ4 عيادات آخرى إضافية، توزيعها كالآتي «عيادة بيلا، عيادة قلين، عيادة فوه الشاملة، وعيادة سيدي سالم»، لتحقيق راحة المرضى وتوفير الرعاية الصحية بأعلى كفاءة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بجميع هذه الفروع لضمان راحة المرضى وسهولة الحصول على الخدمات الطبية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، وذلك بداية من 1/1/2025، على الرابط التالي:https://reserv.hiocdis.org/hioClinicReservation.aspx

وجّه محافظ كفرالشيخ، باستمرار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة ومواكبة التطورات الحديثة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل سريع وفعال.

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الخدمات الطبية الخدمات الصحية اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ

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