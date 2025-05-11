القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 231 لسنة 2025 بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025.

وجاء نص القرار كالتالي:

قـرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 231 لسنة 2025 رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

قــــــرر:

(المادة الأولى)

يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج كل من السادة: أيمن على كامل على - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. أمل عبد القادر المرسى سلامة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. مؤيد فتح الله محمد الضلعى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وأسامة عبد المنعم حسين شلتوت - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الكويت، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. شريف محمود سيد عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. محمد أبو بكر صالح فتاح - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وعلاء الدين زكريا يوسف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. أسامة محمود عبد الخالق محمود - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. خالد محمد عبد الحليم راضى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سلطنة عمان، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وعمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وغير المقيم لدى حكومة بليز، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوريا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ووائل أبو بكر عبد القادر النجار - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرتغال، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. شريف أحمد محمود كامل - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. علاء محمد خيرت عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كولومبيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وهالة سمير دسوقى البشلاوى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الأوروجواى الشرقية، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية باراجواى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. سيريناد محمد سليمان جميل - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أرمينيا، وغير المقيم لدى حكومة جورجيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. هشام محمد ناجى عبد الحميد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أذربيجان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وماهر المهدى عطا السيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية شيلى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. نزيه على بهاء الدين النجارى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة روسيا الاتحادية، وغير المقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وأحمد عادل صبحى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة السويد، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. محمد كريم فؤاد شريف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة الدنمارك، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. عمرو كمال الدين برى الشربينى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة قطر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ومحمد عمر جاد محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. نرمين محمد عصام الدين الظواهرى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رواندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. الدسوقى محمود يوسف محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غانا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. نهى حمدى أحمد الجبالى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ومحمد سمير محمد حلمى مرزوق - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. خالد محمد سامح أنيس - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالطا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. محمد المعتز مصطفى محمد عبد القادر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جنوب السودان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. وائل محمد نصر الدين عطية - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كينيا، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية سيشل، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وسيد محمد أحمد الصلاحى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية النيجر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. داليا فايز فرج غبريال - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الكاميرون، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. محمد صلاح الدين محمد الشريف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالاوى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. حداد عبد التواب حداد عبد التواب - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وخالد فادى محمود الشاذلى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جيبوتى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. عمرو سليمان عبد المجيد الحمامى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تركيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. باسل صلاح مصطفى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية صربيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. مختار جميل توفيق وريدة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. وائل محمد لطفى إبراهيم باتع - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ناميبيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ومحمد السعيد أحمد الباز - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. سلوى إبراهيم محمد الموافى خفاجى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوى، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. شريف عبد القادر عبد اللطيف ندا - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. حسن صلاح حسن النشار - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

(المادة الثانية)

يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج كل من السادة: هويدا عصام عبد الرحمن - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى نيويورك، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. محمد محمد خليل مرسى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. منال محمد محمد عبد الدايم - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى ميلانو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. هايدى محمود حمدى محمد سرى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى مارسيليا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

(المادة الثالثة)

يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة: ياسر محمد أحمد شعبان - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة سلطنة عمان. وليد محمد إسماعيل محمود - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية. هانى مصطفى محمد مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. حاتم حسن سامى قنديل - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية كولومبيا.

وإيهاب مصطفى عوض مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ممثلًا دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك. راجى محمد محمد الإتربى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان. رانية محمود محمد البنا - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية كرواتيا. شريف مصطفى السيد الديوانى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية. نهى أحمد ماهر حامد خضر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية الأوروجواى الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواى.

وخالد محمد سامى الأبيض - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. طارق محمد حسين دحروج - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، ومندوبًا دائمًا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). محمد مصطفى كمال عرفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا. أشرف محمد نبهان سويلم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.

ووائل إبراهيم على بدوى الشيخ - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا. محمد منير محمد لطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة الدنمارك، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا. أمل محمد عبد الحميد عفيفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية أرمينيا، وغير مقيم لدى حكومة جورجيا.

وحمدى شعبان عبد الحليم محمد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة روسيا الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء. عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. عمرو عبد العظيم السيد رفاعى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وغير مقيم لدى حكومة بليز.

ومحمد جابر محمد أبو الوفا - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة الكويت. نجلاء محمد نجيب أحمد فراج - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة السويد، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا. شيماء محمود أحمد بدوى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالطا.

وحاتم يسرى مصطفى حسنى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كينيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل. حازم إسماعيل إبراهيم زكى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوريا. طارق فتحى محمد طايل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية البرتغال. حسام الدين عفت مصطفى رضا - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أذربيجان.

وعبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. رامية شوقى عبد السلام - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ناميبيا. محمد عمر حسين عزمى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية شيلى. وليد فهمى على الفقى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة قطر.

ورشا حمدى أحمد حسين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالاوى. أحمد محمد فريد أحمد مرسى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية. عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. محمد شحات محمد حسين الحلوانى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو.

ومحمد عبد العزيز منير وهبة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النيجر. محمد صلاح حسن قشطة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. حنان عبد العزيز السعيد شاهين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية رواندا.

ومحمد زكريا حسين الغزاوى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو. أحمد سلامة السيد محمد سليمان - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية صربيا. عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتى.

ومروة إبراهيم محمد يوسف حجازى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكاميرون، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. وائل فتحى بيومى أحمد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا. مها سراج الدين مصطفى كامل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوى. حازم محمد ممدوح محمود فوزى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب السودان.

(المادة الرابعة)

يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من: تامر محمد كمال المليجى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قنصلًا عامًا لجمهورية مصر العربية فى نيويورك. عمرو أحمد محمد الرشيدى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قنصلًا عامًا لجمهورية مصر العربية فى مارسيليا. وليد عثمان كرم الدين على - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قنصلًا عامًا لجمهورية مصر العربية فى ميلانو. ريم زينهم عنتر زهران - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قنصلًا عامًا لجمهورية مصر العربية فى سيدنى.

(المادة الخامسة)

يفوض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى تحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وفقًا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام.

(المادة السادسة)

على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام. ( المادة السابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1446 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2025 م).

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