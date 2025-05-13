أسامة ربيع يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون في مجال السياحة البحرية (صور)

حوافز وتخفيضات بنسبة 15٪ من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر لمدة ٩٠ يوما

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفير ميكيلى كواروني السفير الإيطالي في القاهرة، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح في المجتمع الملاحي الدولي.

رئيس هيئة قناة السويس يستقبل السفير الإيطالي في القاهرة، فيتو

سعى الهيئة لمواكبة التغيرات

وأشار الفريق ربيع إلى سعي الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر على النحو الأمثل وذلك بتحقيق التواصل المستمر والفعال مع كافة الأطراف المعنية في المجتمع الملاحي الدولي، وتلبية متطلبات العملاء وتحقيق المصالح المشتركة.

السفير الإيطالي في القاهرة، فيتو

السفير الإيطالي في القاهرة، فيتو

تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15٪ من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر( محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 ولمدة ٩٠ يوما، وذلك تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية، وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.

تفعيل العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والبحري

من جانبه، أكد السفير ميكيلى كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على وجود العديد من الروابط المشتركة بين البلدين لاسيما التراث الثقافي والحضاري الممتد، مشيرا إلى مساعي بلاده لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالين الاقتصادي والبحري.

السفير الإيطالي بالقاهرة، فيتو

وأشار السفير الإيطالي إلى اهتمامه بمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر في ضوء ما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية، متمنيا استمرار الاستقرار في الأوضاع الأمنية بالمنطقة وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى طبيعتها السابقة.

وثمن كواروني الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر ودعوتها المستمرة لإعلاء الحلول السلمية لإنهاء مسببات الصراع وعودة السلام إلى المنطقة.

وأبدى السفير الإيطالي اهتمامه بتفعيل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس في المجالات المرتبطة ببناء الوحدات البحرية ونشاط صيانة وإصلاح السفن في ترسانات الهيئة.

كما أشار إلى اهتمام الجانب الإيطالي بنشاط السياحة البحرية وتشجيع عبور اليخوت الإيطالية من قناة السويس والرسو في المراين التابعة بالقناة بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

شملت الزيارة، تفقد متحف قناة السويس، ومارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

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