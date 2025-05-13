وزير العمل: 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 429 ألفا و301 عامل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، خلال الفترة من أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025، بلغ 82 مليون جنيه،استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، ليصل إجمال ما أنفقه "الصندوق " منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه،استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، في 3991 منشأة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،المنعقد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الوزير: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار هذا "الصندوق" في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات،حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها

الحد الأدنى لإعانات أجور العمال

موضحا أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا "الصندوق"، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.

هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط "الصندوق".

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