النيابة الإدارية تحقق مع مسئولين بحي عين شمس بتهمة الإهمال

تباشر النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة إهمال مسئولين بحي عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية جراء عقار مخالف ويتسبب في تهديد حياة المواطنين.

وكانت وزارة التنمية المحلية تلقت شكوى من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

المعاينة الأولية أثبتت عددا من المخالفات

وتبين من المعاينة الأولية وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقًا للقرارات السابقة فى الواقعة.

كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة فى الدور الأرضي للعقار والتى سبق وتم غلقها وإعادة فتحها واتاحتها للإيجار.

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