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حوادث

لهو الأطفال السبب، تجديد حبس عاطل طعن عامل بأبو النمرس

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس متهم بطعن عامل في صدره، 15 يوم علي ذمة التحقيقات، إثر مشاجرة مع عاطل، اندلعت بسبب لهو الأطفال في أبو النمرس بالجيزة.

 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بإصابة “أحمد” بجروح خطيرة، نتيجة طعنة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وجهها له جاره خلال مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بسبب خلافات علي لهو الأطفال بالشارع.

 

تفاصيل واقعة طعن أبو النمرس 

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بإصابة "أحمد. م" (35 عامًا - عامل) بجروح خطيرة، نتيجة طعنة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وجهها له "إبراهيم. ج" (50 عاما - عاطل) خلال مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، على خلفية لهو الأطفال بالشارع.

 

وبحسب التحريات، استل المتهم السلاح من بين طيات ملابسه وسدد طعنة مباشرة في صدر المجني عليه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

وتحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بتفاصيل الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة. 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، التي أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

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قاضي المعارضات بالجيزة أبو النمرس طعن أبو النمرس

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