النيابة تطلب التحريات في إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بأبو النمرس

كلفت نيابة أبو النمرس بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية في إصابة طفل سقط من الطابق الثالث في أبو النمرس، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف ملابساته واستدعاء أهل الطفل والشهود لسماع أقوالهم.



كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط طفل من أعلى عقار بمنطقة أبو النمرس،على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، سقط من الطابق الثالث، ليصاب بكسور وجروح، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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