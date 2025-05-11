صحة الدقهلية: إجراء 4800 عملية خلال شهر وإدخال خدمات جراحية جديدة بـ8 مستشفيات

صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية, أن القطاع العلاجي بالمديرية يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للمستشفيات، تشمل التوسع في الخدمات التخصصية، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات.

إجراء 4800 عملية خلال شهر وإدخال خدمات جراحية جديدة بـ8 مستشفيات

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن إجمالي تردد العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال الشهر الماضي بلغ 248,686 مريضًا، موزعين بين 216,707 في الفترة الصباحية، و31,979 في الفترة المسائية، مما يعكس الضغط العالي على وحدات الاستقبال والرعاية، والحاجة المستمرة لدعم الفرق الطبية وتوسيع القدرة التشغيلية.

100 جولة مرورية، إضافة لأكثر من 70 جولة من الإدارات الفنية الأخرى

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن إدارة المستشفيات نفذت خلال الفترة الأخيرة ما يعادل 100 جولة مرورية، إضافة لأكثر من 70 جولة من الإدارات الفنية الأخرى، كما تم التنسيق لعدة جولات جماعية بقيادته شملت مستشفيات ميت سلسيل، نبروه، ميت غمر، وجمصة، تنفيذًا لتوجيهات الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأسفرت جهود الإدارة عن إدخال خدمات جديدة بعدد من المستشفيات، أبرزها:

جراحات المخ والأعصاب في تمى الامديد، والتوسع فيها بمستشفيات بلقاس، أجا، والمنزلة.

إدخال جراحات الوجه والفكين بمستشفى شربين.

افتتاح عيادة الأوعية الدموية ووحدة علاج السموم بمستشفى أجا.

تعاقدات جديدة في جراحات الأوعية الدموية في بلقاس وأجا، وجارٍ الإعداد لها في دكرنس ونبروه.

العمل على تفعيل خدمة غسيل الكلى بالبلازما في ميت غمر.

بدء عمليات جراحة الفم والأسنان لذوي الهمم بأجا، وتوسعة جراحات الأورام والتجميل بالسنبلاوين.

المترددين على خدمات الأشعة العادية بلغ 39,773، والمقطعية 7,721

وأظهرت المؤشرات الشهرية أن عدد المترددين على خدمات الأشعة العادية بلغ 39,773، والمقطعية 7,721، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 77,408 مريضًا، ودخل المستشفيات 7,884 حالة، بينها 295 حالة ولادة و741 دخول حضّانات و1,801 دخول للعناية المركزة.

سجلت أقسام العظام 3,145 عملية،

كما بلغ عدد العمليات الجراحية بالأقسام الداخلية 1,422 عملية، وسجلت أقسام العظام 3,145 عملية، منها 311 من العمليات الكبرى وذات المهارة، تصدرتها مستشفيات ميت غمر، نبروه، والسنبلاوين. وفي أقسام الأنف والأذن أجريت 74 عملية، بينما سجلت أقسام الرمد 619 عملية.

وفي ختام البيان توجه وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفيات برئاسة الدكتور السيد فاروق، والتدكتورة شيرين يحيى نائب مدير إدارة المستشفيات، وجميع الفرق الإشرافية على الجهد الكبير المبذول في المتابعة اليومية، والتنفيذ الميداني، والاستجابة السريعة لاحتياجات المستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.