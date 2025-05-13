الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الاستعراض الخطير" بالشرقية، وضبط قائد السيارة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الاستعراض الخطير" بالشرقية

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد وضبط مرتكبي الوقائع التي تُعرض حياة المواطنين للخطر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات استعراضية خطيرة، ويسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة أثناء سيرها، في مشهد أثار استياءً واسعًا بين المتابعين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الاستعراض الخطير" بالشرقية.. وضبط قائد السيارة المتورط

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الاستعراض الخطير" بالشرقية.. وضبط قائد السيارة المتورط

وكان الفيديو قد تم تداوله على نطاق واسع، حيث ظهرت المركبة وهي تسير في دائرة مركز شرطة هيها بمحافظة الشرقية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة قائدها وركابها والمارة.

 

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وعقب الفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ذلك تم خلال سيره ضمن موكب زفاف أحد أقاربه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار تطبيق القانون على الجميع وحرص الوزارة على سلامة وأمن المواطنين.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حركات استعراضية مركز شرطة أبو كبير محافظة الشرقية وزارة الداخلية

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