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محافظات

نجاة 5 طلاب من الموت في انقلاب ميكروباص بالشرقية (صور)

نجاة طلاب في حادث
نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية، فيتو

أصيب 5 طلاب اليوم الإثنين، بجروح بسيطة وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أرض زراعية بطريق"أبوكبير - ههيا" بين قريتى أبو ياسين والفريدية بنطاق محافظة الشرقية

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية

وكانت غرفة عمليات اسعاف الشرقية تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق"ابوكبير-ههيا"بين قريتى ابو ياسين والفريدية بنطاق محافظة الشرقية، وبالانتقال إلى موقع الحادث وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى الى انقلاب سيارة ميكروباص داخل ارض زراعية قبل ان يتمكن الأهالي والمارة من إخراجهم ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح طفيفة وجرى نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو
نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو
نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو
نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو
نجاة طلاب في حادث مروري بالشرقية،فيتو

 

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