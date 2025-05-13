صحيفة جنوب أفريقية تؤكد مفاوضات الأهلي مع خوسيه ريفيرو

قالت صحيفة أفريقيا سوكر الجنوب أفريقية اليوم: إن مدرب أورلاندو بايرتس، خوسيه ريفيرو، سيصل إلى مصر غدا الأربعاء لإجراء محادثات رسمية مع النادي الأهلي بشأن منصب التدريب الشاغر.

وقالت الصحيفة: يعاني النادي الأهلي حاليًا من غياب مدرب أساسي بعد إقالة مارسيل كولر قبل أسابيع قليلة بعد فشله في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضافت: يبحث الأهلي عن مدرب من الطراز الرفيع، في ظل استعداداته لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

وأوضحت: يعد ريفيرو مرشحا قويا، من المتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة لبدء المفاوضات مع الأهلي.

وتابعت: حجز النادي المصري بالفعل رحلة للمدرب البارز، وينتظر وصوله يوم الأربعاء.

وأكدت: سيقود ريفيرو الأهلي في كأس العالم للأندية إذا نجح في إتمام انتقاله إلى النادي المصري.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الليلة

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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