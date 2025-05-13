الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

النيابة تطلب انتداب المهندس الفني لكشف سبب تصادم الطريق الإقليمي بالشرقية (فيديو وصور)

حوادث الطرق بالشرقية،
حوادث الطرق بالشرقية، فيتو

أمرت  النيابة العامة بالشرقية اليوم الثلاثاء بانتداب المهندس الفني للمرور لمعاينة حادث تصادم سيارتين بين سيارة تريلا وأتوبيس وردية أعلى الطريق الإقليمي، وتحديدًا عند طلعة السعدين في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان وإعداد تقرير فنى بالحادث وبيان أسبابه.

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وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة المصابين للانتقال إليهم، وسؤالهم عن الحادث وكيفية وقوعه، كما طلبت محضر تحريات المباحث حول الحادث.

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تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي ناحية كوبري السعديين، اتجاه العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

 

نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية،فيتو
إصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية، فيتو

تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية،فيتو
إصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية، فيتو

حوادث الطرق

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى.

نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية،فيتو
إصابة 21 شخصا في حادث تصادم مروع بالشرقية، فيتو

 

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