موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة سيراميكا

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس إلى ستاد المقاولون العرب في الثالثة والنصف عصر اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تنطلق في الخامسة مساء.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الليلة

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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