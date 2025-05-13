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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه الترجي الليلة في نهائي كأس السوبر الإفريقي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الترجي التونسي، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في الـ10:30 مساء على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

وحسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله لنهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (31-27) في الدور قبل النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (15-12).

 

حكاية 7 مواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر

 وجمعت 7 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، جميعها كانت في النهائي، وجاءت نتائجها كالتالي

المغرب 2017

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (29-23)

مصر 2018

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (21-20)

مصر 2021

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (28-27)

النيجر 2022

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (32-31)

مصر 2023

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (27-24)

الجزائر 2024

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (23-21).

 

تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

 ويمتلك النادي الأهلي 4 ألقاب من السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 9 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024.

أما الزمالك فيمتلك 7 ألقاب من كأس السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 12 مناسبة.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي مواسم، 2002 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 و2021.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

 

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

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