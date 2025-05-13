المعمل الجنائي يعاين آثار حريق مصنع أثاث بالقطامية

انتقل رجال المعمل الجنائى بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مصنع اثاث بـ منطقة القطامية، لحصر الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالمكان.



وكشفت المعاينة الأولية أن مصنع الأثاث يستخدم كمخزن للاخشاب على مساحة تقدر بنحو 700 متر مربع.



وأضافت المعاينة، أن النيران اندلع داخل الطابق الثالث فوق الأرض المصنع، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.



ورجحت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران داخل المصنع.

حريق مصنع اثاث بالقطامية



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أثاث بمنطقة القطامية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم إجراء عمليات تبريد الحريق تحسبا لاندلاع النيران مرة أخرى بالمكان.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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