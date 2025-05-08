تطورات حادث معرض سيارات القطامية، حجز السائق وتحطم 11 مركبة

شهدت منطقة القطامية، أمس الأربعاء، حادثًا مروعًا تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي والعاملين بمعرض سيارات شهير بميدان محمد زكي، بعدما اقتحمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بوابة المعرض بسرعة جنونية، واصطدمت بعدد كبير من السيارات الجديدة، ما أسفر عن تحطم 11 سيارة بالكامل، وإصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السائق فقد السيطرة على المركبة الثقيلة فجأة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واندفاعها بقوة نحو واجهة المعرض، في مشهد وصفه شهود عيان بـ"المفزع"، حيث تناثرت السيارات وارتفعت أصوات الاستغاثات.

حادث معرض سيارات القطامية

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القطامية، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع حادث معرض سيارات القطامية، وإجراء المعاينة الفنية للحادث.

وتبين من الفحص أن الشاحنة اخترقت السور الحديدي للمعرض، ودهست سيارات كانت معروضة للبيع، بعضها تم تدميره بشكل كامل، فيما أصيب شخصان من العاملين بالمعرض وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قرارات النيابة في حادث معرض سيارات القطامية

وأمرت النيابة العامة بحجز السائق المتسبب في الحادث 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود نتيجة تحليل المخدرات من الطب الشرعي، وذلك للتأكد من قيادته تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بالمعرض لتفريغ محتواها وكشف اللحظات الأخيرة قبل الحادث، في الوقت الذي رجحت فيه التحريات أن السرعة الزائدة أو وجود عطل مفاجئ في المكابح وراء الواقعة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجاري استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.