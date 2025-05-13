ريفالدو يتغزل في كارلو أنشيلوتي بعد تعيينه مدربا لمنتخب البرازيل

أكد النجم البرازيلي السابق ريفالدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تم تعيينه أمس الإثنين مدربًا جديدًا للسيليساو، يمتلك القدرة على بناء فريق "قوي ومتوازن" قادر على تحقيق لقب كأس العالم 2026، ليكون اللقب السادس في تاريخ البرازيل.

ونشر ريفالدو، نجم برشلونة وميلان السابق، رسالة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه "دائمًا" يفضل أن يقود منتخب بلاده مدرب برازيلي لأسباب تتعلق بـ"الهوية الوطنية".

وأوضح: "في النهاية، الألقاب الخمسة التي حققناها في كأس العالم جاءت تحت قيادة مدربين برازيليين، وحتى الآن لم يتمكن أي مدرب أجنبي من الفوز بالمونديال مع أي منتخب آخر".



التعاقد مع مدرب أجنبي حتميا

ورغم تفضيله للمدربين الوطنيين، اعتبر ريفالدو أن التعاقد مع مدرب أجنبي أصبح "حتميًا" في ظل النتائج الأخيرة للمنتخب البرازيلي، إلى جانب الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

وأضاف بطل العالم عام 2002: "على الأقل، تم اختيار واحد من أفضل المدربين في العالم، كارلو أنشيلوتي. إنه مدرب ناجح، وتشرفت بالعمل تحت قيادته في ميلان".

وأوضح "لقد حقق إنجازات كبيرة مع جميع الأندية التي دربها، وعلى الرغم من ضيق الوقت المتبقي قبل انطلاق كأس العالم، فإنه يملك المقومات اللازمة لتقديم عمل رائع".

وسيتولى أنشيلوتي، الذي يقود حاليًا ريال مدريد، مهمة تدريب منتخب البرازيل فور انتهاء منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، وسيقود المنتخب البرازيلي في مباراتيه القادمتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، حيث سيواجه الإكوادور يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 11 يونيو.

وسيكون أنشيلوتي رابع مدرب أجنبي يقود منتخب البرازيل، والأول منذ عام 1965.

ويأتي تعيينه في وقت يحتل فيه منتخب "السامبا" المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة، متقدمًا بـ6 نقاط على فنزويلا، التي تحتل المركز السابع، وهو أول مركز خارج الأماكن المؤهلة مباشرة للمونديال.

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