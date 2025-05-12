الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا لمنتخب البرازيل

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لقيادة منتخب السامبا، بختام الموسم الحالي.

 

بيان الاتحاد البرازيلي بتعيين أنشيلوتي مدربا للسامبا 

وأكد إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، التوصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي، ليكون المدير الفني الجديد للسيليساو، في خطوة وصفت بـ "التاريخية".

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي: "تشهد هذه اللحظة التاريخية اجتماع رمزين، المنتخب الوحيد الذي توج بكأس العالم 5 مرات، مع مدرب يتمتع بسجل فريد في البطولات الأوروبية الكبرى".

وأضاف البيان: "يرحب الاتحاد بالسيد أنشيلوتي بحرارة، ويتطلع إلى بداية حقبة جديدة من النجاحات تحت قيادته".

كما وجه الاتحاد شكره لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على تسهيل رحيل أنشيلوتي، رغم أن عقده مع الفريق الإسباني كان ممتدا حتى يونيو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارلو انشيلوتي أنشيلوتي الاتحاد البرازيلي ريال مدريد منتخب السامبا

مواد متعلقة

ريال مدريد يستعد لإعلان تنصيب ألونسو خلفًا لـ أنشيلوتي

قرار نهائي من ريال مدريد حول مستقبل أنشيلوتي

مفاجأة، أنشيلوتي يقترب من تدريب النصر السعودي بدعم رونالدو

بند مثير في عقد أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل

الأكثر قراءة

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

أيمن الرمادي: ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة بيراميدز وسعيد بعودة جمهور الأبيض

إسكان النواب تستمع لعدد من المحافظين بشأن الإيجار القديم الأحد بعد المقبل

ترامب عن تقديم قطر طائرة كهدية: ساعدناهم كثيرا

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

رابطة الأندية تقرر إقامة جميع مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري في توقيت واحد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

المزيد
الجريدة الرسمية