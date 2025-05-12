رسميا، أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا لمنتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لقيادة منتخب السامبا، بختام الموسم الحالي.

بيان الاتحاد البرازيلي بتعيين أنشيلوتي مدربا للسامبا

وأكد إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، التوصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي، ليكون المدير الفني الجديد للسيليساو، في خطوة وصفت بـ "التاريخية".

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي: "تشهد هذه اللحظة التاريخية اجتماع رمزين، المنتخب الوحيد الذي توج بكأس العالم 5 مرات، مع مدرب يتمتع بسجل فريد في البطولات الأوروبية الكبرى".

وأضاف البيان: "يرحب الاتحاد بالسيد أنشيلوتي بحرارة، ويتطلع إلى بداية حقبة جديدة من النجاحات تحت قيادته".

كما وجه الاتحاد شكره لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على تسهيل رحيل أنشيلوتي، رغم أن عقده مع الفريق الإسباني كان ممتدا حتى يونيو 2026.

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