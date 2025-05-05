الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بند مثير في عقد أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي
أنشيلوتي

 كشفت تقارير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بات قريبا من مغادرة الميرنجي في صيف 2025، لتدريب منتخب البرازيل.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع الملكي حتى صيف 2026، لكنه يقترب من الرحيل بعد توديع دوري أبطال أوروبا، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا. 

ويتضمن العقد المقترح لأنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بندا مثيرا.

 

ودية بين الريال ومنتخب البرازيل 

 وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة فيس بوك "اتفاق أنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي، يتضمن إقامة ودية بين الريال ومنتخب السامبا".

وكانت تقارير أكدت أن أنشيلوتي اتفق مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، بشأن الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت التقارير أن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، سيكون المدير الفني الجديد لريال مدريد، خلفا لأنشيلوتي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن هناك أزمة بين أنشيلوتي وإدارة الريال، بشأن التعويض الذي سيحصل عليه  الأول فور الإقالة، لكن المدرب الإيطالي صرح مؤخرا بأنه لن يدخل في أزمات مع الميرنجي عند الرحيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارلو انشيلوتي الإيطالي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد منتخب البرازيل البرازيل منتخب السامبا تشابي ألونسو الريال

مواد متعلقة

سيناريو يمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

ريال مدريد يستبعد رودريجو بشكل مفاجئ من مواجهة سيلتا فيجو

أنشيلوتي يرد على تقليل ريال مدريد له بالتفاوض مع مدربين آخرين (فيديو)

وكيله يتواجد بالبرازيل، هل يصبح أنشيلوتي مدربا لمنتخب السامبا؟
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية