بند مثير في عقد أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل

كشفت تقارير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بات قريبا من مغادرة الميرنجي في صيف 2025، لتدريب منتخب البرازيل.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع الملكي حتى صيف 2026، لكنه يقترب من الرحيل بعد توديع دوري أبطال أوروبا، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتضمن العقد المقترح لأنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بندا مثيرا.

ودية بين الريال ومنتخب البرازيل

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة فيس بوك "اتفاق أنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي، يتضمن إقامة ودية بين الريال ومنتخب السامبا".

وكانت تقارير أكدت أن أنشيلوتي اتفق مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، بشأن الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت التقارير أن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، سيكون المدير الفني الجديد لريال مدريد، خلفا لأنشيلوتي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن هناك أزمة بين أنشيلوتي وإدارة الريال، بشأن التعويض الذي سيحصل عليه الأول فور الإقالة، لكن المدرب الإيطالي صرح مؤخرا بأنه لن يدخل في أزمات مع الميرنجي عند الرحيل.

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