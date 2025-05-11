استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد عملية 'الفارس الشهم' بمكتبه اليوم، في زيارة تعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والجهات الداعمة للعمل الإنساني.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد عملية الفارس الشهم

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء الوفد برئاسة السيد سالم القطبي والوفد المرافق له، مثمنًا جهودهم في تقديم الدعم الإنساني، ومؤكدًا أن عملية 'الفارس الشهم' تمثل نموذجًا رائدًا في الإغاثة والتكاتف العربي والإنساني."

"من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالتعاون والتنسيق المثالي مع الجهات التنفيذية في شمال سيناء، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الفئات المستحقة."

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدعم المستمر لأبناء سيناء، وترسيخًا لمبادئ العطاء والتضامن التي تجسدها عملية 'الفارس الشهم' على أرض الواقع.

يُذكر أن عملية 'الفارس الشهم' هي مبادرة إنسانية أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الطبي والإغاثي للمتضررين من الأزمات، وتنفذها القوات المسلحة الإماراتية بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، وتهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة وتقديم الرعاية للمناطق الأكثر احتياجًا في إطار من التنسيق والتكامل الإقليمي.

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