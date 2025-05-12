صحيفة إسبانية: غضب عارم في برشلونة ضد حكم الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة، تشعر بغضب كبير تجاه هيرنانديز، الحكم الذي أدار الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وحسم البارسا، الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد، بنتيجة 4-3، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار الجولة 35 من عمر الليجا.

أداء تحكيمي فاضح

وقالت صحيفة سبورت: "الغضب بلغ ذروته في إدارة برشلونة، تجاه الأداء التحكيمي الفاضح الذي قدمه هيرنانديز".

وأضافت "يرى برشلونة أن أداء الحكم لا يمكن التغاضي عنه، رغم أن لقب الدوري الإسباني أصبح قريبا من الفريق الكتالوني".

وتابعت: "يعتبرون في برشلونة، أن ما فعله حكم كلاسيكو، هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ويبدو أن حملة الريال نجحت في التأثير على التحكيم".

ونوهت: "لا تصدق الإدارة برئاسة لابورتا، ما حدث في الكلاسيكو، بتجاهل تسلل محتمل لمبابي في لقطة ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، ولا حتى المخالفة المحتملة على يامال قبل الهدف الثاني".

وشددت سبورت: "ما أثار غضب مسئولي برشلونة بالفعل، هو تجاهل لمسة اليد الواضحة من تشواميني بعد مراجعتها على شاشة الفار".

وأردفت: "في غرفة الملابس، لم يصدق اللاعبون، ما رأوه وهم يراجعون بعض اللقطات على هواتفهم المحمولة".

واستطردت: "الجهاز الفني أيضا كان متوقعا لما سيحدث، ولذلك نبه اللاعبين قبل المباراة بضرورة التركيز على ما يمكن السيطرة عليه وعدم فقدان الأعصاب، ولهذا حاول اللاعبون، تقبل بعض قرارات الحكم، وعلى سبيل المثال، لم يجد فيران توريس خيارا سوى الضحك عندما تجاهل الحكم لمسة اليد بعد مراجعة الفار".

واختتمت الصحيفة: "لن يتم تقديم شكوى رسمية، لأن برشلونة لا يريد إفساد الإنجاز المتمثل في الفوز بالكلاسيكو الرابع هذا الموسم والاقتراب من لقب الدوري، ومع ذلك، فإن هذا لا يتعارض مع إيمان البلوجرانا بأن الوضع التحكيمي قد وصل إلى حد لا يطاق".

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