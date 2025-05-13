الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الأركان الإيراني يتوعد أعداء طهران: إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، فيتو

توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، من وصفهم بـ"أعداء إيران"، قائلًا: "إذا كنتم أنتم من تبدأون مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، فإنكم لن تكونوا من يحدد نهايتها، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من ستحسم ذلك"، على حد قوله.

الوحدات العملياتية للجيش والحرس الثوري في جنوب إيران

ونقلت وكالة "مهر" عن باقري، تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت الوحدات العملياتية للجيش والحرس الثوري في جنوب إيران، قال فيها: إن "القوات المسلحة تمتلك أعلى مستويات الجاهزية القتالية والدفاعية".
ورافق باقري في الزيارة، التي استمرت يومين كل من اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري.
وخلال الجولة، تفقد الوفد أوضاع القوات البحرية للجيش والحرس الثوري المتمركزين على السواحل الجنوبية، حيث تم تقييم الخطط العملياتية وحالات التأهب والتمارين العسكرية، وأشار اللواء باقري إلى أن "نتائج التقييم الميداني أثبتت امتلاك القوات المسلحة الإيرانية سيطرة معلوماتية عالية وقدرات قتالية متطورة، وتخطيطًا عملياتيًّا دقيقًا، فضلًا عن المعنويات المرتفعة بين الجنود والضباط".

القوات الإيرانية تراقب جميع التحركات المعادية

وحذّر اللواء باقري "أعداء إيران"، بقوله: "ننبّه من يظنون أن بمقدورهم تهديد أمن إيران، فإذا أقدموا على أي خطأ في التقدير أو تحرك عدائي، فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة، ولن يكون لهم أي سيطرة على توقيت أو مكان أو شكل المواجهة".
وشدد على أن "أي عدوان سيواجه برد سريع وحاسم"، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية تراقب جميع التحركات المعادية، وأنها في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي سيناريو تهديدي"، كما أشاد بالتعاون المشترك بين الجيش والحرس الثوري، معتبرًا أن "هذا التكامل يضمن أعلى درجات الحماية لأمن البلاد وسيادتها".

 تصاعد التهديدات الإقليمية

يأتي هذا التحذير في إطار متابعة القيادة العسكرية الإيرانية لمستوى الجاهزية القتالية، وسط تصاعد التهديدات الإقليمية، إذ عبّر اللواء باقري عن ثقته الكاملة في "قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود والمصالح الوطنية في أي ظرف من الظروف".
 

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والحرس الثوري جنوب ايران أعداء إيران اللواء محمد باقري القوات المسلحة الايرانية

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