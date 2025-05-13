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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل أمي على قناة MBC1

مسلسل أمي، فيتو
مسلسل أمي، فيتو

يحظى مسلسل أمي بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي نظرا لقصته المشوقة وأحداثه التي تحمل في طياتها الكثير من الدراما.

ويبحث عشاق المسلسل عن كل التفاصيل الخاصة به مثل مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل أمي على قناة MBC1  

وتعرض قناة MBC1 خمسة حلقات أسبوعيا من مسلسل أمي، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والسعودية ويعرض مجانا بعد الشاشة على منصة شاهد.

عدد حلقات مسلسل أمي

وينتمي مسلسل أمي إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث أنه مكون من 90 حلقة، ويضم مسلسل أمي نخبة كبيرة من نجوم الدراما السعودية، أبرزهم: تركي اليوسف، زهرة عرفات، ريم العلي، العنود سعود، سناء بكر يونس، فايز بن جريس، محمد شامان، رنا جبران، نايف الظفيري، أسمهان توفيق، وهمس بندر، وتمت كتابة المسلسل عبر ورشة درامية متخصصة تضم مجموعة من الكتاب.  

 

قصة مسلسل أمي

تدور أحداث مسلسل أمي حول طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تتعرض للإهمال والتعنيف في منزلها، مما ينعكس سلبًا على سلوكها داخل المدرسة. تلاحظ معلمتها هذه الإشارات الصامتة للاستغاثة، فتقرر التعمق أكثر في حياتها، لتكتشف واقعًا أليمًا تعيشه الطفلة خلف الأبواب المغلقة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية المؤثرة التي تجمع بين التشويق والطرح الاجتماعي الإنساني العميق.  

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