مصرع شخص في اصطدام قطار بجرار زراعي وتعطل الحركة بوجه بحري بالبحيرة (صور)

لقي سائق جرار زراعي مصرعه عقب اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره مزلقان بمحافظة البحيرة مما أدى تعطل حركة القطارات بوجه بحري بمزلقان كفر مساعد بمركز إيتاي البارود وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تصادم قطار بجرار زراعي

تبلغ إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بحادث تصادم قطار بجرار زراعي ليتم دفع سيارات الإسعاف ونقل جثة السائق إلى مستشفى إيتاي البارود .

العمل على إزالة آثار الحادث لعودة حركة سير القطارات

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الحادث وتبين أثناء عبور جرار زراعي لمزلقان كفر مساعد بدائرة مركز إيتاي البارود اصطدام قطار ركاب مما أدى إلى توقف حركة القطارات ليتم العمل على إزالة آثار الحادث لعودة حركة سير القطارات إلى طبيعتها بوجه بحري.

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