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رياضة

المصري يصطدم بطموح فاركو اليوم بالدوري

المصري البورسعيدي،فيتو
المصري البورسعيدي،فيتو

يستضيف ستاد السويس مباراة تجمع بين فريق المصري البورسعيدي وفريق فاركو،اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.


وضع الفريقين في جدول  الدوري 


ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي ويتبقى له 3 مباريات في الدوري.


بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 30 نقطة لعدم خسارته في آخر مباراتين له والفوز على بيراميدز.


 يعود اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء فترة الإيقاف.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجاري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

 

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