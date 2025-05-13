اليوم، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بـ 4 محافظات

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 13 و14 مايو 2025 للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال “ الباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار وتجديد 46 ألف و651 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى الاول من شهر مايو 2025، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 33 ألف و11 ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ 13 ألف و640 آخرين، مشيرًا إصدار 11 الف و857 ترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري، و4 آلاف و776 لطب الأسنان، و1059 للصيدلة، و1031 للطب البيطري، و1934 لممارسة العلاج الطبيعي، و207 لأخصائي العلاج الطبيعي.

وفيما يتعلق بمهنة التمريض، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إصدار 7الاف و219 ترخيص مزاولة مهنة لأخصائي التمريض، و1720 لفني التمريض، و43 لممارسة تقني في التمريض، و39 لدبلوم التمريض.

عدم استقدام أي خبراء من خارج مصر دون التأكد من كفاءتهم العلمية

وأضاف "ذكى" أن الوزارة تُلزم المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر دون التأكد من كفاءتهم العلمية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها لـ 39 خبير فى مختلف التخصصات الطبية.

وتابع "زكي"، أنه قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص بالتحقق إلكترونيا من صحة 6 آلاف و779 شهادة تخرج وترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، بغرض اعتمادها للسفر للخارج.

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