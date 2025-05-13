البنك الأهلي المنتشي بالفوز على "بيراميدز" يواجه حرس الحدود بالدوري

الدوري المصري، يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية.

موعد مباراة البنك الاهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس.

ورفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز، نظرًا لضيق الوقت.





وتغلب البنك الأهلي على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة.

فيما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

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