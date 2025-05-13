ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 36
ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار على مواجهات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإيطالي بفوز أتالانتا علي روما 2-1.
ويتصدر نابولي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن إنتر ميلان قبل جولتين من خط النهاية.
ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 36
1- نابولي 78 نقطة
2- إنتر ميلان 77 نقطة
3- أتالانتا 71 نقطة
4- يوفنتوس 64 نقطة
5- لاتسيو 64 نقطة
6- روما 63 نقطة
7- بولونيا 62 نقطة
8- ميلان 60 نقطة
9- فيورنتينا 59 نقطة
10- كومو 48 نقطة
11- تورينو 44 نقطة
12- أودينيزي 44 نقطة
13-- جنوى 40 نقطة
14 كالياري 33 نقطة
15- هيلاس فيرونا 33 نقطة
16- بارما 32 نقطة
17- فينيزيا 29 نقطة
18- ليتشي 28 نقطة
19- إمبولي 28 نقطة
20- مونزا 18 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 36
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