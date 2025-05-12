إنتر يلاحق نابولي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإيطالي، تختم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهتي فينيزيا ضد فيورنتينا، وأتالانتا ضد روما.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- نابولي 78 نقطة

2- انتر ميلان 77 نقطة

3- أتالانتا 68 نقطة

4- يوفنتوس 64 نقطة

5- لاتسيو 64 نقطة

6- روما 63 نقطة

7- بولونيا 62 نقطة

8- ميلان 60 نقطة

9- فيورنتينا 59 نقطة

10- كومو 48 نقطة

11- تورينو 44 نقطة

12- أودينيزي 44 نقطة

13- جنوى 40 نقطة

14- كالياري 33 نقطة

15- هيلاس فيرونا 33 نقطة

16- بارما 32 نقطة

17- ليتشي 28 نقطة

18- إمبولي 28 نقطة

19- فينيزيا 26 نقطة

20- مونزا 18 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

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