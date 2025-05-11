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رياضة

إنتر ميلان يفوز على تورينو 0/2 ويتساوى مع نابولي في صدارة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

انتهت مباراة تورينو ضد إنتر ميلان بنتيجة 2-0 لإنتر، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، لحساب الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل نيكولا زاليفسكي وكريستيان أصلاني هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 14 و49. 

وقرر إنزاجي إراحة عدد من لاعبيه سواء لإراحتهم من ضغط المباريات أو للتعافي بشكل كامل من الإصابات، حيث غاب قائد ومهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز عن المباراة.

بينما أراح إنزاجي كلا من باريلا وتشالهانوجلو ودومفريس وديماركو وماركوس تورام الذين جلسوا على مقاعد البدلاء، بينما قاد الهجوم مهدي طارمي.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبالتساوي مع نابولي صاحب نفس الرصيد.

تشكيل إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

تورينو: ميلنكوفيتش سافيتش، ديمبيلي، ماريبان، ماسينا، بيراجي، ريتشي، جينيتيس، لازارو، فلاسيتش، إلماس، أدامز.

إنتر ميلان: مارتينيز، بيسيك، دي فري، باستوني، دارميان، زاليفسكي، أصلاني، زيلينسكي، أوجوستو، مهدي طارمي، كوريا.

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