أهل القمة، يؤرخ لمرحلة الانفتاح الاقتصادي.. اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.. وبدأ عرضه في مثل هذا اليوم قبل 44 عامًا

فى مثل هذا اليوم عام 1981 عرض الفيلم المصرى "أهل القمة " فيلم مصري اجتماعي، من أشهر الأفلام المصرية التي تناولت مرحلة الانفتاح الاقتصادى فى مصر، وصفه بطل الفيلم الفنان نور الشريف بالمشوه، أخرجه علي بدرخان وساعده فى الإخراج زكى فطين عبد الوهاب، وبطولة عزت العلايلي ونور الشريف وسعاد حسني وعمر الحريري ونادية عزت وصبري عبد المنعم، عايدة رياض، نبيل نور الدين فى أول أدواره، واختير ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.



أهل القمة كتبها صاحب نوبل نجيب محفوظ الذى بدأ نشرها عام 1977 على صفحات الملحق الاسبوعى للأهرام، قبل أن تنضم إلى مجموعته القصصية "الحب فوق هضبة الهرم"، ليصبح واحدا من أهم أفلام السينما المصرية، ومنذ عامين قامت مدينة الإنتاج الإعلامى من خلال مركز إحياء التراث السمعى والبصرى بها بترميم فيلم أهل القمة بعد تلف نسخ نيجاتيف الفيلم.



الحرامى والنصاب والشريف

أهل القمة فيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب العالمي نجيب محفوظ حولها المخرج على بدرخان مع السيناريست مصطفى محرم إلى فيلم جريء ومثير تناول ثلاث شرائح من المجتمع المصرى من خلال ثلاث شخصيات رئيسية هي: زعتر النورى ويمثلها نور الشريف ويمثل نمط النشالين، والثانية زغلول بيه ويمثله عمر الحريري ويمثل نمط الحرامية الكبار التي تعمل تحت رداء البر والإحسان الذين تحميهم السلطة والثالثة الضابط الشريف محمد فوزي المخلص لعمله ولوظيفته ويمثله عزت العلايلي.

أفيش فيلم أهل القمة

يعمل اللص زعتر لدى زغلول صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يستغل زغلول إمكانات زعتر ويكلفه بمهام مشبوهة تتعلق بتهريب بضائع من الجمرك، ويتعرف زعتر على سهام شقيقة ضابط المباحث محمد ويربط الحب بينهما مما يثير غضب محمد، يستقل زعتر عن زغلول ويبدأ منافسته، يتقدم زغلول للزواج من سهام ويرحب به محمد، يكشف له زغلول حقيقة زعتر لكنه لا يصدقه، تهرب سهام مع زعتر ليتزوجا ويتأكد محمد من حقيقة زغلول ولكن مكالمة تليفونية له من مسئول كبير يأمره بحفظ التحقيق وينقل بعدها الضابط محمد إلى أسيوط.

سياسة السداح مداح

يحكى فيلم “ أهل القمة ” قصة التحول المفاجئ وظهور طبقة اجتماعية جديدة أكثر خطورة في مجتمع سياسة الانفتاح الاقتصادى بعد رحيل الرئيس عبدالناصر، الذى أطلق عليها الكاتب أحمد بهاء الدين " سياسة السداح مداح "، حيث الكسب المادي غير المشروع، وتحول اللصوص إلى أثرياء، وسيادة الفساد والرشوة والمحسوبية، وينذر الفيلم بأنه لو سادت هذه الطبقة سيصبح مجتمعا تسوده الفوضى والانتهازية، ويتحكم فيه هؤلاء الحرامية والمهربين، وقد تجلى ذلك في مشهد النهاية المؤثر لذلك الزفاف المأساوي وسط جو ملئ بالحرامية والمهربين والنشالين في قلب سوق البضائع المهربة والحيرة على وجه الضابط الشريف الذى أجبر على قبول هذا الوضع الشاذ معلنا هزيمته أمام الحرامية، حيث ينقل الضابط محمد إلى أسيوط بمكالمة تليفونية من مسئول كبير ويحفظ التحقيق في القضية التي أثارها الضابط الشريف.

وقبل أن يعرض فيلم “ أهل القمة ” بدور السينما أصدر النبوى إسماعيل وزير الداخلية قرارًا بمنع عرضه بسبب هجومه وانتقاده لسياسة الانفتاح الاقتصادى التي انتهجها السادات منذ توليه الحكم عام 1970.

نور الشريف وعزت العلايلى اللص والشريف

اتصل نور الشريف بالرئيس أنور السادات شاكيا له من قرار النبوى بوقف عرض فيلم “ أهل القمة ”، فطلب السادات نسخة من الفيلم لمشاهدته، وبعدها وافق على عرض الفيلم لكن بعد حذف مشهد واحد ظهر فيه أحد ضباط الشرطة وهو يتقاضى رشوة، برر السادات ذلك بقوله "علشان النبوى مايزعلش منكم ويوافق على الفيلم "، وبالفعل عرض الفيلم بدون حذف سوى مشهد واحد.

على بدرخان: الشاطر هو الفهلوى

تعليقا على فيلم “ أهل القمة ” يقول المخرج على بدرخان: الفيلم يعبر عن حقيقة الناس فى تلك الفترة فأقبلوا عليه لما فيه من صدق للواقع، وأنا أناقش فيه فترة تحول اقتصادى من الاشتراكية إلى الانفتاح، حيث ظهور مفاهيم جديدة تحارب القيم الأصيلة التى كانت راسخة فى المجتمع حتى ساد الاعتقاد أن الشاطر هو الفهلوى الذى يعرف كيف يهبر ويجرى.

مسلسل تأليف عاطف بشاى

فى عام 1994 قدم المخرج يوسف أبو سيف قصة أهل القمة مرة ثانية فى مسلسل ثلاثين حلقة، كتب له السيناريو عاطف بشاى الذي وصف القصة أنها أهم درر نجيب محفوظ القصصية، من إنتاج قطاع الإنتاج وقام ببطولته هالة صدقى، محمود قابيل، ممدوح عبد العليم، أحمد بدير، عزيزة راشد.

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