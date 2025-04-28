من «سواق الأتوبيس» إلى «عمارة يعقوبيان».. رحلة نور الشريف في الفن.. عمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص أدوار تاريخية لا تنسى.. وهذه قصة حبه لبوسي

الفنان نور الشريف نجم فوق العادة، صاحب موهبة كبيرة وحضورا طاغيا سواء فى المسرح أو السينما أو الدراما فمن ينسى له أدواره فى مسرحية “يا غولة عينك حمرا” أو “سواق الأتوبيس” فى السينما، أو الحاج عبد الغفور البرعى فى " لن أعيش فى جلباب أبى " وغيره وغيره مشوار طويل أمتد ثلاثين عاما حتى رحل عام 2015.

وُلد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف فى مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946، بحى السيدة زينب يتيما، وتولى جده لوالدته الحاج أمين تربيته وبعد رحيله انتقل إلى العيش مع عمته فتحية، وعن فترة طفولته قال نور الشريف: لم أكتشف أني يتيم إلا وأنا فى المرحلة الابتدائية وعلمت وقتها أن اسمى محمد جابر، مات أبى فى نفس عام ولادتى، وتزوجت الأم وتركتنى فى منزل جدي ومن بعده أعمامى، وكنت أعشق حاجتين فى حياتى الكورة والتمثيل.

الشوارع الخلفية كانت البداية

التحق نور الشريف بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج بتقدير امتياز عام 1967، اكتشف موهبته الفنان المسرحي سعد أردش، الذي أُعجب به جدًا، ورشحه للمشاركة في عدد من المسرحيات، بدأت بهاملت مقابل 15 جنيها ثم "الشوارع الخلفية"، واختاره كمال عيد لدور في "رميو وجولييت" مقابل 150 جنيها بشرط تغيير اسمه.

الفنان نور الشريف



ولتغيير اسمه من محمد جابر إلى نور الشريف قصة طويلة يحكيها نور بنفسه ويقول: كان أبى قد اختار لى اسم محمد جابر وأصر عليه، لكنهم فى المنزل كانوا ينادوننى نور للدلع، ونظرا لأن شقيقتى كانت معجبة جدا بعمر الشريف، فكرت سريعا وقلت للمخرج كمال عيد أنا بيدلعونى باسم نور ممكن نخليها نور الشريف، وبالفعل أصبح اسمي الفنى نور الشريف وفى الأوراق الرسمية جابر إلى أن تزوجت بوسى وكانت تستعد للولادة فطلبت تغيير الاسم فى الأوراق الرسمية حتى يقيد المولود القادم بالاسم الجديد.

نور الشريف وزوجته بوسى

رشح نور الشريف النجم عادل إمام مع المخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم “قصر الشوق” ونجح فى دور كمال عبد الجواد ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبدأ طريق الشهرة لتتوالى بعده أفلامه: بئر الحرمان، الحاجز، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة، ليلة ساخنة، سواق الأتوبيس، زوجتى والكلب، الشيطان يعظ، آخر الرجال المحترمين، المصير، الأبرياء، حبيبى دائما، زمن حاتم زهران، دائرة الانتقام، غريب في بيتى، ناجى العلي، ليلة البيبى دول، مسجون ترانزيت، عمارة يعقوبيان، دم الغزال، الأخوة الأعداء، جرى الوحوش وغيرها، وكان آخرها بتوقيت القاهرة.

يامسافر وحدك

أما على خشبة المسرح القومى فقدم نور الشريف عددا من الأعمال المسرحية الناجحة منها: يامسافر وحدك، بكالوريوس في حكم الشعوب، القدس في يوم آخر، كنت فين ياعلى، الأميرة والصعلوك، يا غولة عينك حمرا، لعبة السلطان وغيرها.

عبد الغفور البرعى

نظرا لنجاح نور الشريف الكبير فى السينما استعان به مخرجو الدراما فى التليفزيون فقدم فى البداية عام 1966 من خلال مسلسل "عادات وتقاليد" في حلقات منفصلة متصلة يناقش هموم ومشكلات الأسرة المصرية، كما قدم مجموعة مسلسلات بالأبيض والأسود منها: القاهرة والناس، ذكريات بعيدة، بعد العذاب، الانتقام، الحواجز الزجاجية، ابن الليل، وبالألوان قدم: العطار والسبع بنات، خلف الله، ما تخافوش، أديب، عرفة البحر، الرحايا، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، رجل الأقدار، عمرو بن العاص، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، وغيرها.

رحيل بسبب المرض الشديد

رحل الفنان نور الشريف عن دنيانا بعد معاناته مع مرض السرطان، كانت بداية اكتشاف المرض إلى وقت انتهائه من تصوير مسلسله "خلف الله"، وكان يعانى من مشكلات في قدمه، فسافر إلى لندن بغرض إجراء عملية صغيرة في قدمه تلك، وبينما كان يخضع لبعض التحاليل، اكتشف المقربون منه أمر إصابته بسرطان الرئة، ولكن أسرته فضلت ألا تُخبره بحقيقة مرضه، وذلك حتى غيبه الموت، فقط أخبروه أنه مصاب بالتهاب في الرئة فقط، ومن هنا لم يتوقف عن العمل حتى أثناء مرضه، فقد كان "يصور" فيلم "بتوقيت القاهرة"، وهو من بطولته وميرفت أمين وسمير صبري،.



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