بأصوات تمس القلوب، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30ق.
18:58( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النمل 43ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النساء 45ق.
03:00(قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة يوسف 30ق.
أما عن خريطة تلاوات المصحف المرتل اليوم الثلاثاء مواقيت إذاعتها كالتالي:
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتي غافر وفصلت - ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فصلت - الشورى - أول الزخرف ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزخرف - الدخان ومدة التلاوة / 27 ق .
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الجاثية - الأحقاف ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 11:19 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى محمد - الفتح ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة 13:31 تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 15:05 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن ومدة التلاوة / 28 ق .
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الرحمن الواقعة - الحديد ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 02:26 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور المجادلة - الحشر - الممتحنة ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 05:23 تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق ومدة التلاوة / 31 ق
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية قالون في الساعة 20:10.
- والتلاوة من/ من آية 10 سورة الممتحنة - سور الصف الجمعة المنافقون - حتى آية 13 سورة التغابن تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 30ق.
تليها فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية: ورش في الساعة 21:27.
- والتلاوة من / من آية 187 سورة البقرة - حتى الآية 221 سورة البقرة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق 23ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:52 تلاوة للقارئ أحمد نعينع / من الآية 50 من سورة الكهف وحتى الآية 53 من سورة مريم / 32 ق.
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