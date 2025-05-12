الدوري السعودي، النصر يتقدم على الأخدود برباعية في الشوط الأول

الدوري السعودي، يتقدم فريق النصر على نظيره الأخدود، برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وسجل رباعية النصر كل من: ايمن يحيى في الدقيقة 16 وجون دوران في الدقيقة 20 وبروزوفيتش في الدقيقة 27 وماني بالدقيقة 6+45.

تشكيل النصر ضد الأخدود

ويدخل النصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، ليتراجع مؤقتًا إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و6 هزائم.

على الجانب الآخر، يدخل الأخدود اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، حيث يقبع في المركز السابع عشر بـ28 نقطة من 30 مباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص بقائه في دوري المحترفين.

وحقق الاخدود 7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 16 خسارة.

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