النصر يكتسح الأخدود 0/9 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق النصر فوزا عريضا على نظيره الأخدود، بنتيجة 9-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وسجل اهداف فريق النصر كل من: ايمن يحيى في الدقيقة 16 وجون دوران (هدفين) في الدقيقة 20 و52 وبروزوفيتش في الدقيقة 27 وساديو ماني (اربعه اهداف) بالدقيقة 6+45 و59 و64 و74 ومحمد مران في الدقيقة 90+4.

تشكيل النصر ضد الأخدود

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الصالث برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشر بـ28 نقطة من 30 مباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز

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