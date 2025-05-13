أول مطالب تشابي ألونسو من إدارة ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مطالب تشابي ألونسو لإدارة ريال مدريد، مع اقترابه من تولي منصب المدير الفني للفريق.



وتأكد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تدريب ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد إعلان منتخب البرازيل تعاقده معه رسميا.

وكان ألونسو قد أعلن أنه سيترك منصبه كمدرب لباير ليفركوزن، قبل أيام قليلة، وسط أنباء مؤكدة حول اتفاقه مع ريال مدريد.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألونسو بدأ في تحديد الصفقات التي يحتاجها ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز فريقه، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد أتم اتفاقه مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، على ضمه في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

صفقات ريال مدريد الجديدة

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يعمل حاليا على ضم صفقتين جديدتين بناء على طلب ألونسو، وتحديدا في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ولفت التقرير، إلى أن الإسباني دين هويسين، مدافع بورنموث، هو الخيار الأول لريال مدريد في مركز قلب الدفاع، يليه الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، ثم الإكوادري بييرو هينكابييه، لاعب باير ليفركوزن، والذي لعب بالفعل تحت قيادة تشابي.

وفي مركز الظهير الأيسر، يدرس ريال مدريد عدة خيارات من بينها: ثيو هيرنانديز (ميلان)، وميلوس كيركيز (بورنموث)، وألفارو فرنانديز (بنفيكا).

وأضافت الصحيفة، أن تشابي يريد أيضا معرفة الموقف النهائي للبرازيلي رودريجو، ما بين البقاء أو الرحيل، خاصة وأن اسمه يتردد في كل سوق انتقالات، وهو ما يشتت اللاعب.

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