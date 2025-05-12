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رياضة

موعد بدء مهمة تشابي ألونسو مع ريال مدريد

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

 كشفت تقارير صحفية عن موعد بدء مهمة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو مع ريال مدريد، بعدما أعلن رحيله عن باير ليفركوزن الألماني.

ولم يعلن ريال مدريد عن إسناد المهمة إلى ألونسو، إلا أن تقارير عدة أكدت وجود اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "سيتولى تشابي ألونسو تدريب ريال مدريد اعتبارًا من 1 يونيو المقبل".

وأشارت إلى أن هذا الموعد سيعني أن المهمة الرسمية الأولى للمدرب الإسباني مع ريال مدريد ستكون قيادة الميرنجي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضافت: "بهذا الشكل، من المستبعد تمامًا إمكانية تولي سانتياجو سولاري قيادة الفريق في البطولة الجديدة التي تنظمها الفيفا، كما كان مطروحًا في وقت سابق".

وتابعت: "تشابي ألونسو سيوقع على عقد مدته 3 سنوات مع ريال مدريد، وسيبدأ مشروعه فور تأكيد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأكملت: "سيرافق وصول تشابي ألونسو إلى ريال مدريد التعاقد مع 3 لاعبين أولهم ترينت ألكسندر-أرنولد".

وأردفت آس: "اللاعبان الآخران سيكونان في مركزين يحتاجهما الريال بشدة: الظهير الأيسر وقلب الدفاع".

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